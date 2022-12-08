"Ньюкасл" обсудит продление контракта с Кариусом

"Ньюкасл" собирается продлить контракт с голкипером Лорисом Кариусом.

Кариус присоединился к "Ньюкаслу" только в сентябре, заключив краткосрочный контракт до января. "Сороки" пригласили Лориса на замену своему запасному голкиперу Карлу Дарлоу, который получил травму лодыжки на тренировке.



Несмотря на то, что Кариус до сих пор даже не дебютировал за "Ньюкасл", а Дарлоу в прошлом месяце вернулся в строй, главный тренер "сорок" Эдди Хау очень доволен экс-голкипером "Ливерпуля".



Хау чувствует, что Кариус значительно прибавил благодаря тренировкам и оказывает положительное влияние на партнеров по раздевалке, поэтому теперь "Ньюкасл" собирается продлить сотрудничество с 29-летним немцем, сообщает газета Newcastle World.