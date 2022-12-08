Конате: "В сборной Англии опасен не только Кейн"

Защитник "Ливерпуля" Ибраима Конате заявил, что его сборная Франции должна опасаться не только Харри Кейна в составе Англии.

На проходящем в Катаре Чемпионате Мира Кейн, капитан англичан, проявляет себя больше как диспетчер, нежели бомбардир.



Однако Конате видит в составе английской сборной и других опасных игроков, которых он знает по выступлениям в Премьер-Лиге.



"Каждый знает Харри Кейна. Кейн — выдающийся футболист. Я играл против него, и это очень тяжело. Это будет большим испытанием для нас".



"Но он не единственный опасный игрок в сборной Англии, совершенно не единственный. В их команде много опасности. Мы должны отнестись к ним очень серьезно".



"Временами Премьер-Лига бывает устрашающей, и тебе нужна концентрация — одна ошибка там, и тебя накажут. Матчи там очень агрессивные", — цитирует Конате Daily Mail.