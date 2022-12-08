"Арсенал", "Челси" и МЮ заинтересованы в Фелише

"Арсенал", "Челси" и "Манчестер Юнайтед" находятся среди клубов, заинтересованных в нападающем "Атлетико" Жоау Фелише.

На текущей неделе гендиректор "Атлетико" Мигель Анхель Хиль Мартин уже подтвердил готовность своего клуба продать Фелиша в январе, потому что Жоау перестал ладить с главным тренером Диего Симеоне и играть регулярно.



По информации Evening Standard, "Атлетико" назначил цену в 100 миллионов евро (86 млн. фунтов) за 23-летнего нападающего, который помог сборной Португалии добраться уже до 1/4 финала Чемпионата Мира в Катаре.



Особый интерес Фелиш вызывает у клубов Премьер-Лиги, поскольку "Арсенал" едва потерял с травмой Габриэля Жезуса, "Юнайтед" нужна замена Криштиану Роналду, а "Челси" просто ищет забивного нападающего, разочаровавшись в бомбардирском таланте Пьер-Эмерика Обамеянга и Кая Хаверца.



Утверждается, что пока никто из не выдвинул своего предложения о покупке Фелиша, однако Жоау, представляемый влиятельным агентом Жорже Мендешем, вызывает большой интерес у грандов Европы.