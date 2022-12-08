Фердинанд ожидает, что Беллингем перейдет в "Сити"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд ожидает, что следующим клубом полузащитника дортмундской "Боруссии" Джуда Беллингема будет "Манчестер Сити".

Согласно слухам, фаворитом в борьбе за 19-летнего Беллингема, чья продажа "Боруссией" в конце этого сезона выглядит неминуемой, является "Ливерпуль".



Однако Фердинанду кажется, что следующим летом Беллингем отправится в "Сити" — но ненадолго. Рио ожидает, что уже через пять лет Джуд будет выступать за "Реал".



"Думаю, он перейдет в "Манчестер Сити", да. Он скажет: "Слушайте, я проведу пару лет здесь, вместе с другими английскими парнями, а через пять лет отправлюсь в Мадрид".



"Отличная вещь в том, что это абсолютно его выбор. Он сам решит, чего хочет. Клубы будут выстраиваться в очередь, чтобы заполучить его, и мы знаем это", — цитирует Фердинанда Daily Mail.