Фердинанд ожидает, что Беллингем перейдет в "Сити"

Фил Фоден и Джуд Беллингем Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд ожидает, что следующим клубом полузащитника дортмундской "Боруссии" Джуда Беллингема будет "Манчестер Сити".

Согласно слухам, фаворитом в борьбе за 19-летнего Беллингема, чья продажа "Боруссией" в конце этого сезона выглядит неминуемой, является "Ливерпуль".

Однако Фердинанду кажется, что следующим летом Беллингем отправится в "Сити" — но ненадолго. Рио ожидает, что уже через пять лет Джуд будет выступать за "Реал".

"Думаю, он перейдет в "Манчестер Сити", да. Он скажет: "Слушайте, я проведу пару лет здесь, вместе с другими английскими парнями, а через пять лет отправлюсь в Мадрид".

"Отличная вещь в том, что это абсолютно его выбор. Он сам решит, чего хочет. Клубы будут выстраиваться в очередь, чтобы заполучить его, и мы знаем это", — цитирует Фердинанда Daily Mail.


Метки Беллингем, Боруссия, Манчестер Сити, Реал, Фердинанд

Автор mihajlo   

Дата 08.12.2022 16:00

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  1. felix-the-cat 08.12.2022 16:01 # felix-the-cat
    Я бы не хотел Джуда в колбасу
    Но он будет в след сезоне либо в Реале либо в колбасе

    (ответить)

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