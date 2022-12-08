"Тоттенхэм" хочет купить Камаду в январе

Даити Камада "Тоттенхэм" заинтересован в приобретении атакующего полузащитника "Айнтрахта" Даити Камады.

В прошлом сезоне 26-летний Камада помог "Айнтрахту" выиграть Лигу Европы, однако сейчас у Даити остается всего полгода от контракта.

"Айнтрахт" уже предложили Камаде новую сделку, но Даити не хочет продлевать свое пребывание во Франкфурте, что делает его продажу в январе весьма вероятной.

Как раз этим и хочет воспользоваться "Тоттенхэм", утверждает Bild. Однако конкуренцию "шпорам" в борьбе за игрока сборной Японии готова составить дортмундская "Боруссия".

Несмотря на неопределенность со своим будущим, Камада очень ярко проводит этот сезон, забив 12 голов и отдав четыре результативные передачи за "Айнтрахт" во всех турнирах. На Чемпионате Мира в Катаре Даити выходил в стартовом составе на все четыре матча японцев.


Метки Айнтрахт, Камада, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 08.12.2022 15:00

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