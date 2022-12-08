"Тоттенхэм" хочет купить Камаду в январе

"Тоттенхэм" заинтересован в приобретении атакующего полузащитника "Айнтрахта" Даити Камады.

В прошлом сезоне 26-летний Камада помог "Айнтрахту" выиграть Лигу Европы, однако сейчас у Даити остается всего полгода от контракта.



"Айнтрахт" уже предложили Камаде новую сделку, но Даити не хочет продлевать свое пребывание во Франкфурте, что делает его продажу в январе весьма вероятной.



Как раз этим и хочет воспользоваться "Тоттенхэм", утверждает Bild. Однако конкуренцию "шпорам" в борьбе за игрока сборной Японии готова составить дортмундская "Боруссия".



Несмотря на неопределенность со своим будущим, Камада очень ярко проводит этот сезон, забив 12 голов и отдав четыре результативные передачи за "Айнтрахт" во всех турнирах. На Чемпионате Мира в Катаре Даити выходил в стартовом составе на все четыре матча японцев.