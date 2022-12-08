Клопп встретился с представителями Амрабата до ЧМ-2022
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп провел встречу с представителями полузащитника "Фиорентины" Софьяна Амрабата еще до Чемпионата Мира в Катаре.
26-летний Амрабат сыграл ключевую роль в том, что сборная Марокко достигла 1/4 финала ЧМ-2022, где теперь сыграет с Португалией.
На фоне яркого выступления Амрабата в Катаре появились слухи о намерении "Ливерпуля", испытывающего дефицит кадров в центре поля, приобрести Софьяна в январе.
Однако Foot Mercato утверждает, что "красные" положили глаз на Амрабата гораздо раньше. Как сообщает Foot Mercato, Клопп провел встречу с представителями Софьяна до ЧМ-2022, договорившись продолжить диалог после турнира.
"Конечно, я получаю много звонков насчет Софьяна. Весь мир увидел, что он лучший опорный полузащитник на Чемпионате Мира. Софьян — профессионал топ-уровня, он сосредоточен на выступлении за Марокко на Чемпионате Мира", — сообщил на днях агент игрока Мохаммед Сину.
08.12.2022 14:00
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