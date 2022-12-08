Магуайр: "Верим, что можем выиграть ЧМ-2022"

Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр заявил, что сборная Англии верит в свою способность выиграть Чемпионат Мира в Катаре.

На предыдущем Чемпионате Мира, проходившем в России, англичане достигли полуфинальной стадии, и Магуайр чувствует, что настроение внутри национальной команды сильно изменилось с тех пор.



"Я бы сказал, что эта команда очень отличается относительно 2018 года — думаю, мы правда верим, что можем выиграть турнир".



"Я играл в 2018, и мы добрались до полуфинала. Думаю, многие парни были счастливы этим. Ты был счастлив поучаствовать в полуфинале".



"Ты знал, что каждый будет одобрительно похлопывать тебя по спине после возвращения домой, что бы ни случилось в том полуфинале".



"Думаю, сейчас у нас есть вера в то, что мы можем выиграть этот турнир. Это хорошее изменение в плане менталитета".



"Конечно, мы знаем, насколько тяжело это будет. Думаю, есть пять-шесть команд, которые верят в свои шансы".



"Но в 2018 году мы, наверное, были командой без этой веры. Теперь эта вера есть у пяти-шести команд, и мы являемся одной из них", — цитирует Магуайра Sky Sports.