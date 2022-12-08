Стерлинг надеется вернуться в Катар до матча с Францией

Вингер "Челси" Рахим Стерлинг надеется воссоединиться со сборной Англии до матча 1/4 финала Чемпионата Мира против Франции.

Напомним, в минувший уикенд Стерлинг был вынужден срочно вернуться домой, потому что на особняк Рахима в пригороде Лондона было совершено вооруженное ограбление.



Главный тренер англичан Гарет Саутгейт был готов дать Стерлингу столько времени, сколько потребуется, допуская, что 27-летний игрок уже не вернется в Катар.



Однако лишившийся дорогих часов и ювелирных украшений Стерлинг, решив вопросы с безопасностью семью, надеется уже в четверг вылететь назад в Катар.



Таким образом, Рахим сохраняет шансы на участие в матче против сборной Франции в ближайшую субботу, сообщает The Guardian.