Стерлинг надеется вернуться в Катар до матча с Францией
Вингер "Челси" Рахим Стерлинг надеется воссоединиться со сборной Англии до матча 1/4 финала Чемпионата Мира против Франции.
Напомним, в минувший уикенд Стерлинг был вынужден срочно вернуться домой, потому что на особняк Рахима в пригороде Лондона было совершено вооруженное ограбление.
Главный тренер англичан Гарет Саутгейт был готов дать Стерлингу столько времени, сколько потребуется, допуская, что 27-летний игрок уже не вернется в Катар.
Однако лишившийся дорогих часов и ювелирных украшений Стерлинг, решив вопросы с безопасностью семью, надеется уже в четверг вылететь назад в Катар.
Таким образом, Рахим сохраняет шансы на участие в матче против сборной Франции в ближайшую субботу, сообщает The Guardian.
08.12.2022 12:00
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