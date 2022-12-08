Стерлинг надеется вернуться в Катар до матча с Францией

Рахим Стерлинг Вингер "Челси" Рахим Стерлинг надеется воссоединиться со сборной Англии до матча 1/4 финала Чемпионата Мира против Франции.

Напомним, в минувший уикенд Стерлинг был вынужден срочно вернуться домой, потому что на особняк Рахима в пригороде Лондона было совершено вооруженное ограбление.

Главный тренер англичан Гарет Саутгейт был готов дать Стерлингу столько времени, сколько потребуется, допуская, что 27-летний игрок уже не вернется в Катар.

Однако лишившийся дорогих часов и ювелирных украшений Стерлинг, решив вопросы с безопасностью семью, надеется уже в четверг вылететь назад в Катар.

Таким образом, Рахим сохраняет шансы на участие в матче против сборной Франции в ближайшую субботу, сообщает The Guardian.


Метки происшествия, Стерлинг, Челси, ЧМ-2022

Автор mihajlo   

Дата 08.12.2022 12:00

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