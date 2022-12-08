FA хочет, чтобы Саутгейт остался до Евро-2024

Гарет Саутгейт Боссы FA хотят, чтобы главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт остался на своем посту до Евро-2024, включительно.

В преддверии Чемпионата Мира в Катаре ходило много слухов, что Саутгейт может оставить свой пост после турнира, а специалисты вроде Томаса Тухеля и Маурисио Почеттино назывались возможными сменщиками Гарета.

Такого рода спекуляции стали следствием провальной для англичан кампании в Лиге Наций, где они не выиграли ни одного матча, однако ЧМ-2022 показал, что команда по-прежнему слушается Саутгейта.

По информации Daily Mail, результат четвертьфинального матча ЧМ-2022 против сборной Франции в ближайшую субботу не должен оказать влияния на судьбу Саутгейта.

Ассоциация довольна работой Гарета и хочет, чтобы тот отработал оставшиеся два года по своему контракту.

Если Саутгейт и покинет тренерский мостик сборной Англии после ЧМ-2022, то сделает это только по своей инициативе, однако FA постарается это предотвратить, даже если у Гарета появится соответствующее желание.


Метки FA, Евро-2024, Саутгейт, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 08.12.2022 11:00

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  1. narcot 08.12.2022 11:46 # narcot
    дол6оёбы вухахаха

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  2. alexomck 08.12.2022 11:24 # alexomck
    логично. 1/4 уже огромный успех для этого состава, победят соперника уровня французов так и вовсе превзойдут все ожидания.

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  3. liverpool888 08.12.2022 11:10 # liverpool888
    Вот против Франции будет ясно, как слушается команда тренера.
    Я делать выводы по выборочным матчам не надо.
    Молодая сборная США показала класс команды Саутгейта. Для меня это больший показатель.
    Матч с французами расставит всё на свои места.

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