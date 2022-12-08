FA хочет, чтобы Саутгейт остался до Евро-2024

Боссы FA хотят, чтобы главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт остался на своем посту до Евро-2024, включительно.

В преддверии Чемпионата Мира в Катаре ходило много слухов, что Саутгейт может оставить свой пост после турнира, а специалисты вроде Томаса Тухеля и Маурисио Почеттино назывались возможными сменщиками Гарета.



Такого рода спекуляции стали следствием провальной для англичан кампании в Лиге Наций, где они не выиграли ни одного матча, однако ЧМ-2022 показал, что команда по-прежнему слушается Саутгейта.



По информации Daily Mail, результат четвертьфинального матча ЧМ-2022 против сборной Франции в ближайшую субботу не должен оказать влияния на судьбу Саутгейта.



Ассоциация довольна работой Гарета и хочет, чтобы тот отработал оставшиеся два года по своему контракту.



Если Саутгейт и покинет тренерский мостик сборной Англии после ЧМ-2022, то сделает это только по своей инициативе, однако FA постарается это предотвратить, даже если у Гарета появится соответствующее желание.