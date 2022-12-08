Рабьо: "У Франции есть другие игроки, которые могут делать разницу, кроме Мбаппе"

Полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо предупредил англичан, что его команда опасна не только своим нападающим Килианом Мбаппе.

На проходящем в Катаре Чемпионате Мира в Катаре 23-летний Мбаппе забил уже пять голов, однако Рабьо не чувствует, что французская сборная имеет зависимость от Килиана.



"У нас нет зависимости от него. Он обладает удивительным потенциалом, и мы знаем, что 90% голов мы, возможно, получаем от него. Он очень быстр и может отдавать отличные передачи, но у нас также есть другие игроки, которые могут делать разницу на поле иным способом. В лице Килиана мы обладаем грозным оружием, и мы не собираемся от этого отказываться", — цитирует Рабьо The Guardian.