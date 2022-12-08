Силва не хочет встретиться с Грилишем в полуфинале ЧМ-2022
Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва признался, что не хотел бы столкнуться со своим партнером по "Манчестер Сити" Джеком Грилишем, представляющим сборную Англии, на Чемпионате Мира в Катаре.
Силва и Грилиш могут сойтись лицом к лицу на ЧМ-2022, если в четвертьфинале португальцы одолеют Марокко, а англичане — Францию.
Грилиш до сих пор полностью не освоился в "Сити" после своего перехода из "Астон Виллы" за 100 миллионов фунтов летом 2021, однако Бернарду преисполнен уважения к Джеку и даже опасается своего одноклубника.
"Я очень люблю Джека, он классный парень. Первый сезон никогда не бывает простым. Он не был простым и для меня".
"Когда я перешел, то не играл много. Другие люди думали, что в случае перехода в "Сити" я буду забивать по 20 голов, отдавать по 30 результативных передач... В жизни это так не работает".
"Джек очень нам помогает тем, как он работает на команду, как выманивает соперников, создавая пространство для других игроков. Он прибавляет, и я думаю, он будет замечательно выступать за "Сити" в ближайшие годы".
"Полуфинал с Англией? Если честно, это было бы тяжело, но другой вариант — это Франция. Я желаю всего наилучшего парням из "Сити". Если честно, я не хочу играть против них", — цитирует Силву The Independent.
08.12.2022 09:00
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И не встретишься.
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Правильно, они и так, в течении сезона, регулярно встречаются в комнатах друг у друга.
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КОРОЛЬ!!!
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