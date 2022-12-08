Терри рассказал о "лайфхаке" Моуриньо

Бывший капитан "Челси" Джон Терри рассказал о малоизвестном правиле футбола, которое помогало "синим" побеждать при Жозе Моуриньо.

Моуриньо, экс-наставник "Челси", всегда был известен тем, что стремился к победам любой ценой.



Порой Жозе не гнушался даже грязными приемами, однажды попросив своих защитников, Джона Терри и Гари Кэхилла, столкнуться друг с другом и остаться лежать на газоне, потому что правила позволяют только одному игроку команды временно покинуть поле для оказания медицинской помощи.



"Все ради победы. Наплевать на все остальное. Он был готов на все, чтобы обеспечить себе преимущество".



"Помню, мы вели 1:0, и мяч забрасывали нам в штрафную... Если два защитника столкнулся друг с другом и оба окажутся на газоне, то вам не придется уходить с поля, потому что есть такое правило".



"Поэтому в заключительные 10-15 минут он подозвал меня с Гари Кэхиллом к себе и сказал: "Когда мяч пойдет в штрафную, сделайте так, что вы оба окажетесь на газоне. Столкнитесь друг с другом и останьтесь лежать, потому что вы не можете оба покинуть поле".



"Мы никогда не слышали об этом правиле прежде. И вот в заключительные 10 минут мяч идет в штрафную, мы его выбиваем, и Газ (Кэхилл) оказывается на газоне. Я думаю: "Лучше я тоже прилягу". Поэтому я опустился на газон, а рефери сказал: "Вы двое, покиньте поле". Я ответил: "Нет, это против правил — спроси лайнсмена".



"Моуриньо был настолько впереди благодаря этим деталям. Лучшие тренеры находят эти маленькие детали. Невероятно", — сообщил Терри в эфире beIN Sports.