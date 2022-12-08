Гакпо готов рассмотреть предложение "Юнайтед"

Вингер ПСВ Коди Гакпо заявил, что рассмотрит предложение "Манчестер Юнайтед", если оное ему поступит в январе.

Достоверно известно, что "Юнайтед" интересовался Гакпо еще минувшим летом. Как признается Коди, несостоявшийся трансфер выбил его из колеи.



Однако Гакпо быстро пришел в себя и великолепно проводит этот сезон, вернувшись на радар к "красным дьяволам", которые находятся в поисках замены для Криштиану Роналду.



Гакпо чувствует, что теперь он лучше готов к спекуляциям, и предлагает "Юнайтед" сделать первый шаг.



"То был тяжелый период. Я извлек для себя урок. На сей раз я собираюсь вести себя по-другому. Что случится, то случится".



"Предположим ты хочешь перейти из "Валвейка" в ПСВ, а этот клуб все не обращается насчет тебя. Ты можешь запаниковать".



"Я помышлял о "Манчестер Юнайтед", но когда этого не случилось, я начал сомневаться в себе. Затем обратился "Лидс". Я думал, нужно ли мне туда переходить?"



"Теперь я просто подожду. Я пока ничего не слышал от "Манчестер Юнайтед". Когда они обратятся, я подумаю об этом. Также я обращусь за помощью Бога в таких решениях", — сообщил Гакпо голландской газете NRC.