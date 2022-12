Светская хроника за четверг

"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" хотят Софьяна Амрабата. Тодд Бели собирается пригласить Джейдона Санчо в "Челси" "Арсенал" готов потратиться на Сергея Милинкович-Савича. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

Представители Джуда Беллингема уведомили "Реал", что в данный момент "Ливерпуль" лидирует в борьбе за полузащитника дортмундской "Боруссии". (Bild)



"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" заинтересованы в марокканском полузащитнике "Фиорентины" Софьяне Амрабате. (90min)



Полузащитник "Валенсии" и сборной США Юнус Муса привлек внимание "Ливерпуля", "Челси", "Арсенала" и "Интера". (Calciomercato)



Владелец "Челси" Тодд Бели хочет купить вингера "Юнайтед" Джейдона Санчо на место Кристиана Пулишича. (Calciomercato)



"Милан" заинтересован в плеймейкере "Манчестер Сити" Джеке Грилише. (Calciomercato)



"Арсенал" готов потратиться на полузащитника "Лацио" Сергея Милинкович-Савича в январе. (Corriere della Sera)



"Арсенал" может отложить покупку вингера "Шахтера" Михаила Мудрика в связи с травмой Габриэля Жезуса. (The Sun)



"Арсенал", "Барселона" и ПСЖ сражаются за 15-летнего вингера "Палмейраса" Эстевао Виллиана. (Goal)



"Милан" будет готов поспорить с "Барселоной" за нападающего "Арсенала" Габриэля Мартинелли, если продаст Рафаэла Леау в январе. (Calciomercato)



"Марсель" мечтает подписать вингера "Кристал Пэлас" Уилфрида Заху свободным агентом в конце сезона. (90min)



"Вест Хэм" хочет купить нападающего в январе. (The Sun)



Другое



Майкл О'Нил во второй раз был назначен главным тренером сборной Северной Ирландии. (Daily Mail)



Глава академии "Арсенала" Пер Мертезакер может получить работу в Федерации футбола Германии. (Sky Sport Germany)



Бывший полузащитник "Астон Виллы" и открытый гей Томас Хитцльшпергер может быть привлечен к работе со сборной Германии. (Sky Sport Germany)



Бывший полузащитник "Челси" Эден Азар завершил карьеру в сборной Бельгии. (Daily Mail)



После выступления на ЧМ-2022 за сборную Бельгии полузащитник "Сити" Кевин Де Брюйне отправился с семьей отдыхать за полярный круг, в Лапландию. (The Sun)



Фанаты "Эвертона" потребовали от владельца Фархада Мошири прояснить, выставлен ли клуб на продажу. (Sky Sports)



Ради победы на ЧМ-2002 легенда бразильского футбола Роналдо на 40 дней отказался от секса. (Daily Star)