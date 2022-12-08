"Ливерпуль" предложил Фирмино новый контракт

"Ливерпуль" сделал предложение своему нападающему Роберто Фирмино о новом контракте.

Некоторые болельщики поспешили списать 31-летнего Фирмино со счетов после появления в "Ливерпуле" Луиса Диаса, а затем и Дарвина Нуньеса, однако в этом сезоне Роберто является одним из лучших игроков мерсисайдской команды.



Фирмино забил девять голов и отдал четыре результативные передачи за "красных" во всех соревнованиях. Этого оказалось недостаточно для поездки на Чемпионат Мира со сборной Бразилии, но хватило, чтобы убедить клуб предложить ему новую сделку.



Как стало известно Football Insider, предложение "Ливерпуля" предусматривает понижение зарплаты Фирмино до 180,000 фунтов в неделю, однако за счет бонусов, связанных с сыгранными матчами и результативными действиями, Роберто сможет повысить свой доход.



Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп остается большим фанатом Фирмино и не хочет отпускать Роберто, чей действующий контракт истекает в конце этого сезона.