"Челси" решил не переезжать со "Стэмфорд Бридж"

"Челси" отказался от строительства нового стадиона, приняв решение устроить масштабную реконструкцию "Стэмфорд Бридж".

Когда Тодд Бели покупал "Челси" у Романа Абрамовича за 4.25 млрд. фунтов полгода назад, то взял на себя обязательство инвестировать в инфраструктуру клуба, включая стадион.



Лишь в прошлом месяце появилась информация, что "синие" присмотрели участок земли в лондонском районе Эрлс-Корт, однако в конце концов Бели решил не менять прописку своего клуба.



О соответствующем решении, сообщает The Sun, стало известно объединению болельщиков Chelsea Pitch Owners, которому принадлежит поле на "Стэмфорд Бридж".



Таким образом, теперь "Челси" сосредоточится на разработке проекта по реконструкции своего нынешнего стадиона.