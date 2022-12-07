Семья Беллингема предпочитает "Ливерпуль"
Семья Джуда Беллингема предпочитает, чтобы полузащитник дортмундской "Боруссии" перешел в "Ливерпуль" следующим летом.
Своей игрой за "Боруссию" в этом сезоне и за сборную Англии на Чемпионате Мира в Катаре 19-летний Беллингем привлек внимание множества европейских грандов.
Очередным из этих грандов стал ПСЖ, чей президент Нассер Аль-Хелаифи на днях лично подтвердил, что Джуд интересен его клубу.
Впрочем, главными претендентами на Беллингема считаются "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Реал", и журналист Кристиан Фальк из Bild подтверждает распространившуюся ранее информацию, что "красные" лидируют в борьбе за Джуда.
Фальк добавляет, что "Ливерпуль" гораздо дальше продвинулся в переговорах насчет покупки Беллингема, нежели "Реал", а вдобавок мерсисайдский клуб является наиболее предпочтительным направлением для семьи Джуда.
07.12.2022 22:00
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