ПСВ повысил цену за Гакпо
ПСВ решил повысить цену за Коди Гакпо на фоне возросшего интереса к своему вингеру.
К своим ярким успешным выступлениям за ПСВ в этом сезоне Гакпо добавил отличную игру за сборную Голландии на Чемпионате Мира в Катаре, где он забил уже три года.
Среди клубов, желающих заполучить Коди в зимнее трансферное окно, называются "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и "Арсенал", причем "красные дьяволы", если верить слухам, уже договариваются с лагерем 23-летнего голландца.
Как утверждает Foot Mercato, "Юнайтед" действительно ближе всех к приобретению Гакпо, однако теперь ПСВ хочет за свою звезду не 45 миллионов евро (39 млн. фунтов), как минувшим летом, а около 75 млн. евро (65 млн. фунтов).
Добавим, в данный момент Гакпо со своей сборной готовится к четвертьфинальному матчу ЧМ-2022 против Аргентины.
07.12.2022 21:00
Просмотров: 131
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: