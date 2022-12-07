ПСВ повысил цену за Гакпо

ПСВ решил повысить цену за Коди Гакпо на фоне возросшего интереса к своему вингеру.

К своим ярким успешным выступлениям за ПСВ в этом сезоне Гакпо добавил отличную игру за сборную Голландии на Чемпионате Мира в Катаре, где он забил уже три года.



Среди клубов, желающих заполучить Коди в зимнее трансферное окно, называются "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и "Арсенал", причем "красные дьяволы", если верить слухам, уже договариваются с лагерем 23-летнего голландца.



Как утверждает Foot Mercato, "Юнайтед" действительно ближе всех к приобретению Гакпо, однако теперь ПСВ хочет за свою звезду не 45 миллионов евро (39 млн. фунтов), как минувшим летом, а около 75 млн. евро (65 млн. фунтов).



Добавим, в данный момент Гакпо со своей сборной готовится к четвертьфинальному матчу ЧМ-2022 против Аргентины.