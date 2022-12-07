Поттер сообщил, что Джеймс ближе всех к возвращению в строй

Главный тренер "Челси" Грэм Поттер сообщил, что из всех травмированных игроков защитник Рис Джеймс ближе всех к возвращению в строй.

Из-за травмы колена Джеймс не попал в заявку сборной Англии на Чемпионат Мира в Катаре. Однако Рис отправился с "Челси" на тренировочный сбор в Абу-Даби.



По словам Поттера, в данный момент Джеймс опережает других травмированных в лице Весле Фофана, Бена Чилуэлла, Нголо Канте, Кепы Аррисабалаги и Рубена Лофтус-Чика.



"Рис пока не совсем полноценно тренируется, но он принимает участие в тренировках, как и Весле. Весле чуть отстает от него, но не слишком".



"Бен вернулся к нам после индивидуальной работы в Дубае, и сейчас он работает ближе к парням, но он все еще не тренируется в общей группе".



"Нголо чуть дальше от возвращения в строй, но его дела идут хорошо".



"Кепа пока не тренируется с командой, однако его реабилитация продвигается. Рубен трудится в тренажерном зале, и мы надеемся, что он сможет вернуться в общую группу на следующей неделе, но давайте посмотрим".



"Много игроков находятся на разных ступенях, и это является вызовом. Однако прогресс налицо, и это позитивный момент", — сообщил Поттер официальному веб-сайту "Челси".