Уолкер: "Не собираюсь расстилать красную дорожку перед Мбаппе"

Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уолкер заявил, что не собирается церемониться с нападающим ПСЖ Килианом Мбаппе в предстоящем матче сборных Англии и Франции в 1/4 финала Чемпионата Мира.

К Мбаппе, забившему уже пять голов на турнире в Катаре, приковано огромное внимание в преддверии субботнего четвертьфинала.



Уолкер с уважением относится к французской суперзвезде, но верит в свою способность остановить такого противника.



"Я не думаю, что сами игроки уделяют этому такое большое внимание, ведь это будет матч не Англия против Мбаппе, а Англия против Франции".



"Мы с уважением относимся к тому, что он хороший игрок и находится в хорошей форме, но я не собираюсь расстилать красную дорожку перед ним и приглашать его пойти вперед и забить".



"Я представляю свою страну в четвертьфинале Чемпионата Мира, и здесь ты или пан, или пропал. Если мы проиграем, то отправимся домой".



"Он не станет помехой для меня в моем стремлении выиграть Чемпионат Мира для своей страны".



"Я понимаю, что мне нужно сделать. Мне нужно остановить его. Наверное, сказать это проще, чем сделать".



"Но я не недооцениваю себя. Как я уже говорил прежде, я играл против него, а также играл против других отличных игроков, представляя сборную Англии, "Сити" и другие клубы".



"Я должен отнестись к этому матчу как к любому другому. Я должен проявить к нему дополнительное внимание и отнесись к нему с уважением, но я не собираюсь чересчур церемониться, потому что он играет против Англии, и мы тоже можем создать ему проблемы".



"Это будет тяжелый матч, но футбол — это командная игра", — цитирует Уолкера Sky Sports.