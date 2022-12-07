Райс пропустил тренировку сборной Англии

Деклан Райс Полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс пропустил тренировку сборной Англии в среду из-за плохого самочувствия.

В данный момент английская сборная продолжает подготовку к четвертьфинальному матчу Чемпионата Мира в Катаре против Франции в ближайшую субботу.

Однако в среду наставник англичан Гарет Саутгейт смог вывести на тренировку только 22 игроков. Помимо вернувшихся домой по причинам личного характера Бена Уайта и Рахима Стерлинга, отсутствовали также Каллум Уилсон и как раз Райс.

И если о небольшом мышечном растяжении Уилсона было известно заранее, то пропуск тренировки Райсом стал сюрпризом, сообщает The Guardian.

Добавим, 23-летний Райс выходил в стартовом составе на все четыре матча англичан на ЧМ-2022.


Метки Вест Хэм, Райс, сборная Англии, ЧМ-2022

Автор mihajlo   

Дата 07.12.2022 18:00

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  1. hammersmith 07.12.2022 18:53 # hammersmith
    боялся сборную аналглии настолько, что не смогу тренироваться

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  2. gary47 07.12.2022 18:11 # gary47
    Надеюсь ничего страшного...

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