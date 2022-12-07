Райс пропустил тренировку сборной Англии
Полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс пропустил тренировку сборной Англии в среду из-за плохого самочувствия.
В данный момент английская сборная продолжает подготовку к четвертьфинальному матчу Чемпионата Мира в Катаре против Франции в ближайшую субботу.
Однако в среду наставник англичан Гарет Саутгейт смог вывести на тренировку только 22 игроков. Помимо вернувшихся домой по причинам личного характера Бена Уайта и Рахима Стерлинга, отсутствовали также Каллум Уилсон и как раз Райс.
И если о небольшом мышечном растяжении Уилсона было известно заранее, то пропуск тренировки Райсом стал сюрпризом, сообщает The Guardian.
Добавим, 23-летний Райс выходил в стартовом составе на все четыре матча англичан на ЧМ-2022.
07.12.2022 18:00
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боялся сборную аналглии настолько, что не смогу тренироваться
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Надеюсь ничего страшного...
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