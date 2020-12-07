Тен Хаг высказался насчет ухода Роналду

Эрик Тен Хаг и Криштиану Роналду Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг прервал свое молчание насчет расставания с нападающим Криштиану Роналду.

Перед тем, как "Юнайтед" расторг контракт с Роналду, Криштиану в своем скандальном интервью прямо заявил, что не уважает Тен Хага.

Тен Хаг отвечать Роналду не стал, предпочитая оставить этот эпизод позади. Сейчас Эрик думает о возобновлении сезона и советует игроками делать то же самое.

"Он ушел, и теперь это в прошлом. Мы устремлены вперед, и мы смотрим в будущее".

"У меня и у нас есть ощущение, что мы движемся в правильном направлении, но мы также знаем, что у нас по-прежнему много работы здесь".

"Во-первых, команда должна достичь положения, в котором у нее будут шансы что-нибудь выиграть. На этом мы сосредоточены в первую очередь. В декабре или январе никакая команда не выигрывает трофей. Мы хотим быть в правильном положении к апрелю, и мы должны работать над этим".

"Ты должен быть готов к этому, но я думаю, наши игроки привыкшие. Наши игроки являются победителями, и сейчас они сражаются на Чемпионате Мира. А когда они вернутся — надеюсь, победителями, — они будут работать вместе с нами".

"Игроки осознают, что после Чемпионата Мира они должны сразу вернуться в клуб и быть готовыми к немедленному возобновлению лиги", — сообщил Тен Хаг MUTV.


Метки Манчестер Юнайтед, Роналду, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 07.12.2022 17:00

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