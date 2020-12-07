Тен Хаг высказался насчет ухода Роналду

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг прервал свое молчание насчет расставания с нападающим Криштиану Роналду.

Перед тем, как "Юнайтед" расторг контракт с Роналду, Криштиану в своем скандальном интервью прямо заявил, что не уважает Тен Хага.



Тен Хаг отвечать Роналду не стал, предпочитая оставить этот эпизод позади. Сейчас Эрик думает о возобновлении сезона и советует игроками делать то же самое.



"Он ушел, и теперь это в прошлом. Мы устремлены вперед, и мы смотрим в будущее".



"У меня и у нас есть ощущение, что мы движемся в правильном направлении, но мы также знаем, что у нас по-прежнему много работы здесь".



"Во-первых, команда должна достичь положения, в котором у нее будут шансы что-нибудь выиграть. На этом мы сосредоточены в первую очередь. В декабре или январе никакая команда не выигрывает трофей. Мы хотим быть в правильном положении к апрелю, и мы должны работать над этим".



"Ты должен быть готов к этому, но я думаю, наши игроки привыкшие. Наши игроки являются победителями, и сейчас они сражаются на Чемпионате Мира. А когда они вернутся — надеюсь, победителями, — они будут работать вместе с нами".



"Игроки осознают, что после Чемпионата Мира они должны сразу вернуться в клуб и быть готовыми к немедленному возобновлению лиги", — сообщил Тен Хаг MUTV.