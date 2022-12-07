Гвардиола хочет Гвардиола

"Манчестер Сити" присоединился к числу претендентов на защитника "РБ Лейпициг" Йошко Гвардиола.

20-летний Гвардиол привлек внимание больших европейских клубов еще до Чемпионата Мира, но своей игрой на турнире в Катаре за сборную Хорватии Йошко только укрепил свою репутацию.



Как сообщает Evening Standard, теперь Гвардиол стал целью для главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолы, который готов составить конкуренцию "Челси", "Реалу" и "Барселоне".



Впрочем, сам Гвардиол не будет спешить с решением насчет своего будущего и покинет Лейпциг не раньше следующего лета. Контракт Йошко не предусматривает пункта об отступных.