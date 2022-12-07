Гвардиола хочет Гвардиола
"Манчестер Сити" присоединился к числу претендентов на защитника "РБ Лейпициг" Йошко Гвардиола.
20-летний Гвардиол привлек внимание больших европейских клубов еще до Чемпионата Мира, но своей игрой на турнире в Катаре за сборную Хорватии Йошко только укрепил свою репутацию.
Как сообщает Evening Standard, теперь Гвардиол стал целью для главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолы, который готов составить конкуренцию "Челси", "Реалу" и "Барселоне".
Впрочем, сам Гвардиол не будет спешить с решением насчет своего будущего и покинет Лейпциг не раньше следующего лета. Контракт Йошко не предусматривает пункта об отступных.
07.12.2022 16:00
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шутки за 300? вы где?
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шарлатан!
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КОРОЛЬ!!!
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