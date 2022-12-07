ФФП может ограничить траты "Ньюкасла" в январе

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау признал, что его клуб может остаться без крупных приобретений в январе из-за ограничений, связанных с финансовым фейр-плей.

За два последних трансферных окна "Ньюкасл" потратил на новых игроков около 200 миллионов фунтов, перейдя от борьбы за выживание в Премьер-Лиге к борьбе за путевку в Лигу Чемпионов.



Однако с дальнейшим укреплением состава Хау, вероятно, придется подождать до лета — правила ФФП сдерживают развитие "сорок".



"Я стремлюсь достигать новых высот, улучшая имеющихся игроков на тренировках. Если мы не можем достичь определенного уровня, тогда нам нужно найти недостающее на трансферном рынке".



Конечно, я бы хотел приглашать лучших игроков, но у таких игроков премиальная цена. Ботман стоил недешево, Алекс Исак стоил недешево. Такого рода игроки могут усилить твой стартовый состав".



"Есть ли у нас финансы для этого? Я не знаю. Наши возможности могут быть ограничены. Я не уверен, что клуб сможет крупно потратиться, учитывая финансовый фейр-плей. Ты должен следовать правилам", — цитирует Хау Sky Sports.