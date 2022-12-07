Джака не будет отдыхать после ЧМ-2022

Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака сообщил, что не будет отдыхать после Чемпионата Мира в Катаре и сразу воссоединится с "канонирами".

Накануне 30-летний Джака в составе сборной Швейцарии завершил выступление на ЧМ-2022, уступив Португалии со счетом 6:1 в 1/8 финала.



Гранит полностью сыграл все четыре матча швейцарцев на турнире, исполняя роль капитана, но отдыхать не собирается и сразу направляется в Дубай, где команда Микеля Артеты проводит тренировочный сбор перед возобновлением сезона.



"Конечно, эмоционально это было непросто. Но это часть нашей профессии, часть футбола. Нужно хорошо восстановиться. Конечно, я бы хотел задержаться здесь подольше, но мы проиграли матч сегодня, и теперь я с радостью возвращаюсь к команде".



"Я должен кое-чего достичь там, и я знаю, что в данный момент команда находится в Дубае и проводит тренировочный сбор. Теперь я вылетаю в Дубай, возвращаюсь к команде, возвращаюсь к тренировкам и постараюсь забыть этот турнир", — сообщил Джака Evening Standard.