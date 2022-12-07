Артета обсудил трансферные планы "Арсенала" на январь

Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета посетил Лос-Анджелес, где встретился с владельцем клуба Стэном Кроенке и обсудил трансферные планы "канониров" на январь.

Как сообщает Daily Mirror, на встрече в Калифорнии также присутствовали Эду, недавно повышенный до спортивного директора, и Джош Кроенке, который приходится сыном Стэну и управляет "Арсеналом" на ежедневной основе.

Ожидается, что Артета получит около 50 миллионов фунтов на траты в январе. Усиление должно помочь "Арсеналу" удержать лидерство в Премьер-Лиге и успешно выступить в плей-офф Лиги Европы.

Однако то, как будут потрачены эти деньги, теперь может претерпеть изменения. Дело в том, что "канониры" потеряли с травмой нападающего Габриэля Жезуса, который исполнял ключевую роль в команде Артеты.


Метки Арсенал, Артета, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 07.12.2022 13:00

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Последние комментарии:




  1. easports 07.12.2022 13:55 # easports
    скорее всего будет играть в ложную девятку как Испанцы играли на этом ЧМ. условный Эдегор, Смитров или Виейра будут играть ложного напа до выздоровления Жезуса.

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  2. breadpeat 07.12.2022 13:32 # breadpeat
    у нас был план и мы его придерживались

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