Артета обсудил трансферные планы "Арсенала" на январь
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета посетил Лос-Анджелес, где встретился с владельцем клуба Стэном Кроенке и обсудил трансферные планы "канониров" на январь.
Как сообщает Daily Mirror, на встрече в Калифорнии также присутствовали Эду, недавно повышенный до спортивного директора, и Джош Кроенке, который приходится сыном Стэну и управляет "Арсеналом" на ежедневной основе.
Ожидается, что Артета получит около 50 миллионов фунтов на траты в январе. Усиление должно помочь "Арсеналу" удержать лидерство в Премьер-Лиге и успешно выступить в плей-офф Лиги Европы.
Однако то, как будут потрачены эти деньги, теперь может претерпеть изменения. Дело в том, что "канониры" потеряли с травмой нападающего Габриэля Жезуса, который исполнял ключевую роль в команде Артеты.
07.12.2022 13:00
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скорее всего будет играть в ложную девятку как Испанцы играли на этом ЧМ. условный Эдегор, Смитров или Виейра будут играть ложного напа до выздоровления Жезуса.
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у нас был план и мы его придерживались
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