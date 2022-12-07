Артета обсудил трансферные планы "Арсенала" на январь

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета посетил Лос-Анджелес, где встретился с владельцем клуба Стэном Кроенке и обсудил трансферные планы "канониров" на январь.

Как сообщает Daily Mirror, на встрече в Калифорнии также присутствовали Эду, недавно повышенный до спортивного директора, и Джош Кроенке, который приходится сыном Стэну и управляет "Арсеналом" на ежедневной основе.



Ожидается, что Артета получит около 50 миллионов фунтов на траты в январе. Усиление должно помочь "Арсеналу" удержать лидерство в Премьер-Лиге и успешно выступить в плей-офф Лиги Европы.



Однако то, как будут потрачены эти деньги, теперь может претерпеть изменения. Дело в том, что "канониры" потеряли с травмой нападающего Габриэля Жезуса, который исполнял ключевую роль в команде Артеты.