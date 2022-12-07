Роналду опроверг слухи насчет Саудовской Аравии
Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду опроверг слухи о том, что он переходит в "Аль-Наср" из Саудовской Аравии.
Накануне испанская газета Marca сообщила, что Роналду принял роскошное предложение "Аль-Насра" стоимостью 173 миллиона фунтов в год и присоединится к саудовскому клубу с 1 января.
Однако после победного для сборной Португалии матча на ЧМ-2022 против Швейцарии (6:1), в котором Роналду не нашлось места в стартовом составе, Криштиану однозначно опроверг эти слухи.
"Нет, это неправда. Неправда", — приводит слова 37-летнего португальца Evening Standard.
Предполагается, что Роналду по-прежнему открыт для предложений от клубов из Лиги Чемпионов, одним из которых называется "Челси".
07.12.2022 12:00
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да кому ты накуй нужОн, педик)
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