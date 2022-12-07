МЮ перестанет быть публичной компанией в случае продажи клуба
Потенциальные покупатели "Манчестер Юнайтед" с Ближнего Востока собираются устроить делистинг клуба с фондовой биржи Нью-Йорка.
На прошлой неделе появилась информация, что консорциум инвесторов из Саудовской Аравии и Катара готовит предложение в 3.2 млрд. фунтов о покупке "Юнайтед" у семейства Глэйзеров.
Как известно, в данный момент клуб с "Олд Траффорд" является публичной компанией, акции которой в количестве 5.6% торгуются на бирже с 2012 года.
При этом на биржу выставлены акции A-класса, тогда как акции B-класса, имеющие гораздо больший вес в плане права голоса, полностью принадлежат Глэйзерам.
По информации Football Insider, саудиты и катарцы планируют заключить сделку с Глэйзерами, после чего выкупят все оставшиеся акции, превратив "Юнайтед" в закрытую компанию.
Такого рода шаг сделает операционную деятельность "Юнайтед" гораздо менее прозрачной. "Красные дьяволы" смогут полностью не раскрывать свою финансовую отчетность.
Добавим, на фоне слухов о продаже клуба стоимость акций "Юнайтед" достигла своего максимума за последние пять лет — инвесторы предвкушают выкуп ценных бумаг с биржи по премиальной цене.
07.12.2022 11:00
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Ахахаха, однако продолжит быть публичным домом
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