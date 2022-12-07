"Ливерпуль" пожаловался в УЕФА насчет квоты на билеты на матч с "Реалом"

"Ливерпуль" пожаловался в УЕФА по поводу квоты на билеты на выездной матч Лиги Чемпионов против "Реала".

Как известно, два финалиста прошлого розыгрыша Лиги Чемпионов в этом сезоне сошлись лицом к лицу уже в 1/8 финала.



"Ливерпуль" примет "Реал" на "Энфилде" 21 февраля, а 15 марта совершит выезд на "Сантьянго Бернабеу", который, несмотря на продолжающуюся реконструкцию, вмещает около 60,000 зрителей.



В соответствии с правилами УЕФА "красные" как гостевая команда должны были получить около 3,000 билетов, но в реальности им было выделено только 1,800 заветных квитков.



Как сообщает talkSPORT, сразу несколько объединений болельщиков высказали свое недовольство по этому поводу, после чего "Ливерпуль" обратился к УЕФА.



Добавим, столько же билетов от "Реала" получил "Челси" в прошлом сезоне, все равно сумев одержать победу в Мадриде со счетом 2:3.