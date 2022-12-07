Жиру сравнил Кейна с собой

Нападающий "Милана" и сборной Франции Оливье Жиру сравнил капитана сборной Англии Харри Кейна с собой.

Жиру прекрасно знаком с Кейном благодаря своим выступлениям в Премьер-Лиге за "Челси" и "Арсенал", а в ближайшую субботу Оливье и Харри будут противостоять друг друг на уровне сборных.



В преддверии четвертьфинального матча ЧМ-2022 Жиру поделился своим мнением насчет Кейна, отметив, что Харри стал больше походить на диспетчера, оставаясь при этом бомбардиром.



"Мы разговаривал с Уго (Льорисом) насчет него. Он является игроком похожего со мной профиля. Он большой, мощный игрок, и он очень хорош перед чужими воротами".



"Думаю, в последние месяцы и годы он стал действовать чуть глубже, чтобы больше участвовать в игре. Я не знаю, связано ли это с его тренером, но он раздает много передач".



"Он остается бомбардиром, но при этом может раздавать ключевыми передачи своим партнерам по команде. Между нами есть похожие черты, но есть ряд ключевых отличий", — цитирует Жиру Sky Sports.