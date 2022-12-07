Рабьо готов отправиться в Премьер-Лигу

Полузащитник "Ювентуса" Адриен Рабьо заявил, что открыт к переезду в Премьер-Лигу следующим летом.

В свое время Рабьо числился юниором в "Манчестер Сити", а минувшим летом Адриен едва не перешел в "Манчестер Юнайтед", лишь не сумев договориться об условиях личного контракта.



В конце этого сезона Рабьо должен стать свободным агентом, и уже тогда 27-летний игрок сборной Франции может, наконец, получить свой шанс в Премьер-Лиге.



"Меня привлекает футбол, Премьер-Лига сама по себе и ее суперконкурентная природа".



"Мне нравилось там. Хотя я был молод, мне нравилась культура и жизнь там, как и моей семье. Нельзя сказать, что я равнодушен к игре в Англии, но нужно будет учесть много вещей".



"Я еще не разговаривал с "Ювентусом" о будущем, потому что старт сезона выдался тяжелым, плюс приближался Чемпионат Мира, на котором я хотел сосредоточиться".



"После Чемпионата Мира я начну думать о своем будущем более конкретно", — сообщил Рабьо ESPN.