"Барселона" просматривает Мартинелли в Катаре

Скауты "Барселоны" просматривают бразильского нападающего "Арсенала" Габриэля Мартинелли во время Чемпионата Мира в Катаре.

В этом сезоне Мартинелли является ключевой фигурой в "Арсенале", забив пять голов и отдав две результативные передачи в рамках Премьер-Лиги.



Как сообщает каталонское издание Sport, своей игрой за "канониров" Габриэль привлек внимание "Барселоны", которая специально отправила скаутов, чтобы оценить игру 21-летнего нападающего на ЧМ-2022.



Правда, в Катаре Мартинелли пока не совершил ни одного результативного действия, отметившись одним появлением в стартовом составе сборной Бразилии и еще двумя — на замену.



"Барселону" привлекает то, что сейчас у Мартинлли остается только один полный год по действующему контракту. "Арсенал" может быть вынужден продлить Габриэля, если тот так и не заключит новую сделку.



Также сообщается, что Мартинелли осведомлен об интересен "Барселоны", а у клуба с "Ноу Камп" "очень хорошие отношения" с лагерем игрока.