"Барселона" просматривает Мартинелли в Катаре

Габриэль Мартинелли Скауты "Барселоны" просматривают бразильского нападающего "Арсенала" Габриэля Мартинелли во время Чемпионата Мира в Катаре.

В этом сезоне Мартинелли является ключевой фигурой в "Арсенале", забив пять голов и отдав две результативные передачи в рамках Премьер-Лиги.

Как сообщает каталонское издание Sport, своей игрой за "канониров" Габриэль привлек внимание "Барселоны", которая специально отправила скаутов, чтобы оценить игру 21-летнего нападающего на ЧМ-2022.

Правда, в Катаре Мартинелли пока не совершил ни одного результативного действия, отметившись одним появлением в стартовом составе сборной Бразилии и еще двумя — на замену.

"Барселону" привлекает то, что сейчас у Мартинлли остается только один полный год по действующему контракту. "Арсенал" может быть вынужден продлить Габриэля, если тот так и не заключит новую сделку.

Также сообщается, что Мартинелли осведомлен об интересен "Барселоны", а у клуба с "Ноу Камп" "очень хорошие отношения" с лагерем игрока.


Метки Арсенал, Барселона, Мартинелли, сборная Бразилии, ЧМ-2022

Автор mihajlo   

Дата 07.12.2022 07:00

Количество просмотров Просмотров: 523

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chelsea88 07.12.2022 08:13 # chelsea88
    На банку разве что.

    (ответить)

  2. largo-winch 07.12.2022 07:45 # largo-winch
    когда же до Барсы дойдёт, что покупать нападающих Арсенала - это самое тупое решение

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: