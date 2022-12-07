Светская хроника за среду

"Ливерпуль" лидирует в борьбе за Джуда Беллингема. "Реал" надеется перехватить Йошко Гвардиола. Томас Тухель может возглавить сборную Германии. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

"Реал" надеется опередить клубы Премьер-Лиги в борьбе за Йошко Гвардиола и уже готовит предложение о покупке защитника "РБ Лейпциг". (Alfredo Pedulla)



"Ливерпуль" лидирует в борьбе за полузащитника дортмундской "Боруссии" Джуда Беллингема, опережая "Манчестер Сити" и "Реал". (Daily Mail)



"Боруссия" ожидает выручить 86-129 миллионов фунтов за Беллингема. (Sky Sports)



Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду пока не соглашался на переезд в Саудовскую Аравию. (ESPN)



"Юнайтед" хочет приобрести голкипера "Атлетико" Яна Облака в январе. (Fichajes)



"Тоттенхэм" был назван фаворитом в борьбе за полузащитника "Барселоны" Франка Кесси. (Sport)



"Вест Хэм" договорился о переходе защитника "Сан-Паулу" Луизао в январе. (UOL)



"Лестер" не собирается отпускать Юри Тилеманса или Джеймса Мэддисона в январе. (Leicestershire Live)



Защитник "Лестера" Чаглар Сеюнджю стал целью для "Ромы". (Gazzetta dello Sport)



"Лестер" предложит своего защитника Янника Вестергора "Астон Вилле". (Football Insider)



"Вилла" хочет полузащитника "Айнтрахта" Джибриля Соу. (Sport1)



"Арсенал" может отозвать из аренды в "Реймсе" нападающего Фоларина Балогана ввиду травмы Габриэля Жезуса. (90min)



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Бывший главный тренер "Челси" Томас Тухель открыт к работе со сборной Германии. ( Christian Falk)



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Президент Франции Эмманюэль Макрон уверен в победе своих соотечественников над сборной Англии в 1/4 финала ЧМ-2022. (Daily Mirror)



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