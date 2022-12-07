Шоу: "Было бы очень наивно сосредоточиться только на Мбаппе"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу заявил, что сборная Англии допустит ошибку, если сосредоточит все свое внимание на нападающем сборной Франции Килиане Мбаппе.

В ближайшую субботу англичане постараются остановить Мбаппе, который забил уже пять голов на Чемпионате Мира в Катаре.



Однако Шоу предупреждает партнеров по национальной команде, что французы обладают и другими опасными игроками, о которых тоже нужно помнить.



"Конечно, после такого матча (против Польши) о нем будут говорить еще больше, но мы и так знаем, что он является игроком мирового уровня".



"Думаю, с нашей стороны было бы очень наивно сосредоточиться чисто на нем одном. Они являются действующими чемпионами Мира не без причины, и нам нужно сосредоточиться на всей их команде".



"Они обладают великолепными игроками на всех позициях, и наш фокус не будет только на нем. Будет удивительно поучаствовать в этом матче, ради этого мы здесь и находимся", — цитирует Шоу The Independent.