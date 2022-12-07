Шоу: "Было бы очень наивно сосредоточиться только на Мбаппе"

Килиан Мбаппе Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу заявил, что сборная Англии допустит ошибку, если сосредоточит все свое внимание на нападающем сборной Франции Килиане Мбаппе.

В ближайшую субботу англичане постараются остановить Мбаппе, который забил уже пять голов на Чемпионате Мира в Катаре.

Однако Шоу предупреждает партнеров по национальной команде, что французы обладают и другими опасными игроками, о которых тоже нужно помнить.

"Конечно, после такого матча (против Польши) о нем будут говорить еще больше, но мы и так знаем, что он является игроком мирового уровня".

"Думаю, с нашей стороны было бы очень наивно сосредоточиться чисто на нем одном. Они являются действующими чемпионами Мира не без причины, и нам нужно сосредоточиться на всей их команде".

"Они обладают великолепными игроками на всех позициях, и наш фокус не будет только на нем. Будет удивительно поучаствовать в этом матче, ради этого мы здесь и находимся", — цитирует Шоу The Independent.


Метки Манчестер Юнайтед, Мбаппе, ПСЖ, сборная Англии, сборная Франции, ЧМ-2022, Шоу

Автор mihajlo   

Дата 07.12.2022 00:05

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