Беллингем интересен ПСЖ

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи подтвердил интерес своего клуба к полузащитнику дортмундской "Боруссии" Джуду Беллингему.

Если верить слухам, "Боруссия" уже готовится к продаже 19-летнего Беллингема в конце сезона, а главными претендентами на Джуда считаются "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Реал".



Однако своей игрой на Чемпионате Мира в Катаре за сборную Англии Беллингем привлек внимание и ПСЖ.



"Он удивительный игрок. Если честно, Англии повезло обладать им. Он один из лучших игроков на турнире. Это удивительно — и ведь это его первый Чемпионат Мира. Он спокоен, расслаблен, уверен в себе — удивительно".



"Будет ли ПСЖ среди претендентов на Беллингема? Каждый хочет его, я не собираюсь этого скрывать. У него есть клуб, и это нужно уважать. Если мы захотим поговорить с ним, сперва мы поговорим с его клубом", — сообщил Аль-Хелаифи Sky Sports.