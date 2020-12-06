Зоммер не перейдет в "Юнайтед" в январе

Янн Зоммер Голкипер менхенгладбахской "Боруссии" Ян Зоммер не перейдет в "Манчестер Юнайтед" в зимнее трансферное окно, но может сделать это в конце сезона.

Напомним, накануне появилась информация, что "Юнайтед" вступил в переговоры с Зоммером, которого "красные дьяволы" хотят пригласить для конкуренции с Давидом Де Хеа и Мартином Дубравкой.

По информации Sky Sport Germany, уход Яна из Гладбаха в январе исключен, однако 33-летний швейцарец может свободного отправиться в другой клуб следующим летом, когда истекает его контракт.

В данный момент Зоммер не рассматривает возможность продления своего контракта с "Боруссией". Более того, уже с января Ян сможет заключить предварительное соглашение с кем-либо из зарубежных клубов.


Метки Боруссия, Зоммер, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 06.12.2022 21:00

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  1. mancunia-planet 06.12.2022 21:25 # mancunia-planet
    Откуда вобще слухи и зачем МЮ вратарь хз. Нужен нападающий в первую очередь именно центр форвард

    (ответить)

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