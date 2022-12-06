Нападающий "Арсенала" Габриэль Жезус ложится на операцию на травмированном колене.

Напомним, эту травму Жезус получил в матче за сборную Бразилии против Камеруна на Чемпионате Мира в Катаре на прошлой неделе.



Как сообщает The Telegraph, углубленное обследование подтвердило повреждение срединной связки правого колена, и проблема может быть решена только хирургическим путем.



Восстановление после такого рода операции занимает месяцы и сильно зависит от индивидуальных особенностей организма.



Добавим, Жезус отличился пять раз в девяти первых матчах за "Арсенал" после своего перехода из "Манчестер Сити" за 45 миллионов фунтов, затем перестав забивать, но продолжая играть важную роль в команде, которая сейчас возглавляет Премьер-Лигу.