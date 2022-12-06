Руни назвал "дерьмом" бывших партнеров по "Эвертону"
Легенда сборной Англии Уэйн Руни заявил, что некоторые из его партнеров по родному "Эвертону" были "дерьмом".
Руни было всего 16 лет, когда он дебютировал за "Эвертон" в Премьер-Лиге. Ярко проявив себя, очень скоро Уэйн отправился в "Манчестер Юнайтед".
По словам Руни, ему удалось так легко пробиться в первую команду "ирисок" из-за того, что некоторые игроки были чересчур слабы.
"Это безумие, как все быстро изменилось. Помню, я рос, наблюдая за Данканом (Фергюсоном), Стаббси, а затем я стал тренироваться с ними каждый день, играть с ними, и я помню, что быстро понял: "Они — дерьмо".
"Конечно, не все они, но некоторые из тех игроков. Я думал: "Что здесь творится? Нам нужно купить игроков получше". Думаю, во мне говорил фанат. Я не мог поверить, насколько плохи некоторые из них".
"Помню, я думал: "Я лучше, чем все эти игроки". Не хочу проявить неуважение к ним, но некоторые из них просто были недостаточно хороши, и они никогда не должны были играть за "Эвертон". Я думал, этот шаг дастся мне сложнее", — сообщил Руни Toffee TV.
06.12.2022 19:00
Просмотров: 676
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
На фото помимо Уэйна Иван Кампо что ли? Господи, вот это я стар.
(ответить)
Это он еще в подзалупале не был
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий