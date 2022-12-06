"Астон Вилла" готова отпустить Коутиньо

Филиппе Коутиньо Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери готов отпустить плеймейкера Филиппе Коутиньо из клуба в январе.

Ярко проявив себя на "Вилла Парк" во второй половине прошлого сезона на правах аренды, Коутиньо был выкуплен у "Барселоны" за 17 миллионов фунтов.

Однако надежды Филиппе вернуть свою карьеру в колею не оправдались. 30-летний бразилец провалил начало нового сезона, не совершив ни одного результативного действия в 13 матчах за "Виллу".

Как сообщает Daily Mirror, Эмери, сменивший на тренерском мостике "Виллы" Стивена Джеррарда, не собирается удерживать Коутиньо в клубе, однако бирмингемцы готовы отпустить Филиппе только по постоянному трансферу.

Как раз из-за этого сорвался переход Коутиньо в "Фламенго", который лишь хотел арендовать своего соотечественника.


Метки Астон Вилла, Коутиньо

Автор mihajlo   

Дата 06.12.2022 18:00

Количество просмотров Просмотров: 132

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. narcot 06.12.2022 18:08 # narcot
    то есть готова? каждый зеропук уже опущенный по определению

    (ответить)

  2. gucman 06.12.2022 18:06 # gucman
    Вслед за псом выгоняют его щенка. Бездарные лyзepxyйцы даже вилле не сдались)

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: