"Астон Вилла" готова отпустить Коутиньо
Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери готов отпустить плеймейкера Филиппе Коутиньо из клуба в январе.
Ярко проявив себя на "Вилла Парк" во второй половине прошлого сезона на правах аренды, Коутиньо был выкуплен у "Барселоны" за 17 миллионов фунтов.
Однако надежды Филиппе вернуть свою карьеру в колею не оправдались. 30-летний бразилец провалил начало нового сезона, не совершив ни одного результативного действия в 13 матчах за "Виллу".
Как сообщает Daily Mirror, Эмери, сменивший на тренерском мостике "Виллы" Стивена Джеррарда, не собирается удерживать Коутиньо в клубе, однако бирмингемцы готовы отпустить Филиппе только по постоянному трансферу.
Как раз из-за этого сорвался переход Коутиньо в "Фламенго", который лишь хотел арендовать своего соотечественника.
06.12.2022 18:00
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то есть готова? каждый зеропук уже опущенный по определению
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Вслед за псом выгоняют его щенка. Бездарные лyзepxyйцы даже вилле не сдались)
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