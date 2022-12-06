Беллингем — приоритетная цель для "Ливерпуля" на лето

"Ливерпуль" сделал покупку полузащитника дортмундской "Боруссии" Джуда Беллингема своим приоритетом на следующее лето.

19-летний Беллингем великолепно проводит этот сезон, успев примерить капитанскую повязку в Дортмунде и ярко себя проявляя на Чемпионате Мира в Катаре в составе сборной Англии.



Ранее ходили слухи, что "Ливерпуль" хочет приобрести Беллингема уже в январе, однако Sky Sports утверждает, что "красные" планируют покупку Джуда на лето 2023.



"Боруссия" уже практически смирилась с уходом Беллингема в конце сезона и лишь постарается получить максимальную компенсацию за свою звезду.



Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп лично настаивает на покупке Беллингема, а возможная продажа клуба никак не скажется на планах "красных" в отношении Джуда.



Заполучить Беллингема, который может принести "Боруссии" свыше 100 миллионов фунтов, также хотят некоторые другие гранды Европы, включая "Манчестер Сити" и "Реал".