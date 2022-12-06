Стерлинг не вернется в Катар, пока не решит вопрос с безопасностью семьи

Вингер "Челси" Рахим Стерлинг не вернется в расположение сборной Англии на Чемпионате Мира в Катаре, пока не решит вопрос с безопасностью своей семьи.

Напомним, в минувший уикенд на особняк Стерлинга в пригороде Лондона было совершено вооруженное ограбление. В тот момент подруга Рахима и их дети находились дома, но в непосредственный контакт с преступниками не вступали.



Стерлинг срочно вернулся на родину, пропустив победу 3:0 над Сенегалом в 1/8 финала, и снова уезжать в Катар пока не собирается.



"Рахим сказал каждому: "Я ни за что не уеду, пока не буду на 100 процентов уверен, что моя семья сможет оставаться в безопасности". Он уделяет большое внимание безопасности, и в это жилище он переехал в том числе потому, что оно находится в эксклюзивном поместье с регулярными патрулями".



"Несмотря на это, он все равно стал мишенью, и это очень расстраивает Рахима и Пейдж. Они только что перебрались назад в Лондон и хотят чувствовать себя в безопасности", — цитирует близкий к Стерлингу источник The Sun.