"Реал" лидирует в борьбе за Эндрика
"Реал" выигрывает борьбу за вундеркинда "Палмейраса" Эндрика.
Лишь в прошлом месяце появилась информация, что переговоры о покупке Эндрика ведет "Челси", однако Marca утверждает, что "Реал" является главным претендентом на 16-летнего нападающего.
Эндрик сможет присоединиться к "Реалу" только в 2024 году, когда ему исполнится 18 лет, и юное дарование требует гарантий насчет того, что будет основным нападающим в Мадриде.
Утверждается, что Эндрик требует включить в свой контракт с "Реалом" условие, запрещающее Королевскому клубу покупать нападающего Эрлинга Холанда из "Манчестер Сити".
И "Реал" готов удовлетворить требование Эндрика. В Мадриде и без /"того испытывают сомнения насчет Холанда ввиду склонности Эрлинга к травмам и его высокой зарплаты.
06.12.2022 15:00
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