"Реал" лидирует в борьбе за Эндрика

Эндрик "Реал" выигрывает борьбу за вундеркинда "Палмейраса" Эндрика.

Лишь в прошлом месяце появилась информация, что переговоры о покупке Эндрика ведет "Челси", однако Marca утверждает, что "Реал" является главным претендентом на 16-летнего нападающего.

Эндрик сможет присоединиться к "Реалу" только в 2024 году, когда ему исполнится 18 лет, и юное дарование требует гарантий насчет того, что будет основным нападающим в Мадриде.

Утверждается, что Эндрик требует включить в свой контракт с "Реалом" условие, запрещающее Королевскому клубу покупать нападающего Эрлинга Холанда из "Манчестер Сити".

И "Реал" готов удовлетворить требование Эндрика. В Мадриде и без /"того испытывают сомнения насчет Холанда ввиду склонности Эрлинга к травмам и его высокой зарплаты.


Метки Манчестер Сити, Палмейрас, Реал, Холанд, Эндрик

Автор mihajlo   

Дата 06.12.2022 15:00

Количество просмотров Просмотров: 447



Поиск: