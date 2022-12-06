"Реал" лидирует в борьбе за Эндрика

"Реал" выигрывает борьбу за вундеркинда "Палмейраса" Эндрика.

Лишь в прошлом месяце появилась информация, что переговоры о покупке Эндрика ведет "Челси", однако Marca утверждает, что "Реал" является главным претендентом на 16-летнего нападающего.



Эндрик сможет присоединиться к "Реалу" только в 2024 году, когда ему исполнится 18 лет, и юное дарование требует гарантий насчет того, что будет основным нападающим в Мадриде.



Утверждается, что Эндрик требует включить в свой контракт с "Реалом" условие, запрещающее Королевскому клубу покупать нападающего Эрлинга Холанда из "Манчестер Сити".



И "Реал" готов удовлетворить требование Эндрика. В Мадриде и без /"того испытывают сомнения насчет Холанда ввиду склонности Эрлинга к травмам и его высокой зарплаты.