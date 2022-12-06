"Астон Вилла" хочет купить Тюрама в январе

"Астон Вилла" хочет приобрести вингера менхенгладбахской "Боруссии" Маркуса Тюрама в зимнее трансферное окно.

По информации Daily Express, боссы "Виллы" собираются поддержать своего нового главного тренера Унаи Эмери в зимнее окно.



Эмери провел уже несколько встреч, обсуждая планы "Виллы" на январь, и приоритетом для бирмингемского клуба является приглашение флангового нападающего.



Своей целью номер Эмери рассматривает 25-летнего Тюрама, которого он хотел заполучить еще в свой бывший клуб "Вильярреал". "Вилла" надеется воспользоваться тем, что контракт Маркуса истекает в конце этого сезона.



Однако на звезду сборной Франции также претендуют "Бавария" и "Интер", преимуществом которых в сравнении с "Виллой" является участие в Лиге Чемпионов.



В качестве альтернативы Тюраму "Вилла" рассматривает Матеуса Кунью, о покупке которого из "Атлетико" уже договаривается "Вулверхэмптон".