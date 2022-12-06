"Ньюкасл" планирует избавиться от Фрэйзера

Райан Фрэйзер "Ньюкасл" планирует избавиться от вингера Райана Фрэйзера в зимнее трансферное окно.

Фрэйзер отметился только тремя появлениями в стартовом составе "Ньюкасла" в этом сезоне Премьер-Лиги, несмотря на обилие травм среди атакующих игроков "сорок".

Как утверждает The Northern Echo, "Ньюкасл" готов указать на дверь 28-летнему шотландцу в январе, чтобы расчистить место для новичков.

Наиболее вероятным направлением для Фрэйзера выглядит "Саутгемптон", который готовится к перестройке после увольнения своего главного тренера Ральфа Хазенхюттля и назначения на его место Натана Джонса.

"Святые" рассматривают Фрэйзера, который также интересен "Брентфорду", на замену Тео Уолкотту, который толком не заиграл после своего возвращения на "Сент-Мэри".


Метки Ньюкасл, Саутгемптон, Фрэйзер

Автор mihajlo   

Дата 06.12.2022 13:00

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  1. gary47 06.12.2022 13:28 # gary47
    Типичный середняк, который блеснул в одном сезоне. А когда-то Арсенал рассматривал его для себя.

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