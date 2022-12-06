"Ньюкасл" планирует избавиться от Фрэйзера
"Ньюкасл" планирует избавиться от вингера Райана Фрэйзера в зимнее трансферное окно.
Фрэйзер отметился только тремя появлениями в стартовом составе "Ньюкасла" в этом сезоне Премьер-Лиги, несмотря на обилие травм среди атакующих игроков "сорок".
Как утверждает The Northern Echo, "Ньюкасл" готов указать на дверь 28-летнему шотландцу в январе, чтобы расчистить место для новичков.
Наиболее вероятным направлением для Фрэйзера выглядит "Саутгемптон", который готовится к перестройке после увольнения своего главного тренера Ральфа Хазенхюттля и назначения на его место Натана Джонса.
"Святые" рассматривают Фрэйзера, который также интересен "Брентфорду", на замену Тео Уолкотту, который толком не заиграл после своего возвращения на "Сент-Мэри".
06.12.2022 13:00
Просмотров: 585
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Типичный середняк, который блеснул в одном сезоне. А когда-то Арсенал рассматривал его для себя.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий