"Ньюкасл" планирует избавиться от Фрэйзера

"Ньюкасл" планирует избавиться от вингера Райана Фрэйзера в зимнее трансферное окно.

Фрэйзер отметился только тремя появлениями в стартовом составе "Ньюкасла" в этом сезоне Премьер-Лиги, несмотря на обилие травм среди атакующих игроков "сорок".



Как утверждает The Northern Echo, "Ньюкасл" готов указать на дверь 28-летнему шотландцу в январе, чтобы расчистить место для новичков.



Наиболее вероятным направлением для Фрэйзера выглядит "Саутгемптон", который готовится к перестройке после увольнения своего главного тренера Ральфа Хазенхюттля и назначения на его место Натана Джонса.



"Святые" рассматривают Фрэйзера, который также интересен "Брентфорду", на замену Тео Уолкотту, который толком не заиграл после своего возвращения на "Сент-Мэри".