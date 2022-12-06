Мойес близок к увольнению из "Вест Хэма"

Дэвид Мойес Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес близок к увольнению со своего поста.

"Вест Хэм" ушел на перерыв, связанный с Чемпионатом Мира в Катаре, занимая 16-е место в таблице Премьер-Лиги. "Молотобойцы" находятся в одном очке от зоны вылета, а в семи из 15 своих матчей не забивали.

Как сообщает Football Insider, к плохим результатам добавилось ухудшение отношений Мойеса с сопрезидентом и крупнейшим акционером клуба Дэвидом Салливаном.

И хотя боссы "Вест Хэма" решили не увольнять Мойеса в эту паузу, судьба Дэвида находится на волоске, и отсутствие прогресса в результатах неминуемо приведет к увольнению 59-летнего шотландца в ближайшее время.


Метки Вест Хэм, Мойес, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 06.12.2022 12:00

Количество просмотров Просмотров: 439

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ruchinski 06.12.2022 12:46 # ruchinski
    какой смысол платить за разрыв контракта? пусть дорабатывает, там снизу уже очередь на вылет.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: