Мойес близок к увольнению из "Вест Хэма"

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес близок к увольнению со своего поста.

"Вест Хэм" ушел на перерыв, связанный с Чемпионатом Мира в Катаре, занимая 16-е место в таблице Премьер-Лиги. "Молотобойцы" находятся в одном очке от зоны вылета, а в семи из 15 своих матчей не забивали.



Как сообщает Football Insider, к плохим результатам добавилось ухудшение отношений Мойеса с сопрезидентом и крупнейшим акционером клуба Дэвидом Салливаном.



И хотя боссы "Вест Хэма" решили не увольнять Мойеса в эту паузу, судьба Дэвида находится на волоске, и отсутствие прогресса в результатах неминуемо приведет к увольнению 59-летнего шотландца в ближайшее время.