Мойес близок к увольнению из "Вест Хэма"
Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес близок к увольнению со своего поста.
"Вест Хэм" ушел на перерыв, связанный с Чемпионатом Мира в Катаре, занимая 16-е место в таблице Премьер-Лиги. "Молотобойцы" находятся в одном очке от зоны вылета, а в семи из 15 своих матчей не забивали.
Как сообщает Football Insider, к плохим результатам добавилось ухудшение отношений Мойеса с сопрезидентом и крупнейшим акционером клуба Дэвидом Салливаном.
И хотя боссы "Вест Хэма" решили не увольнять Мойеса в эту паузу, судьба Дэвида находится на волоске, и отсутствие прогресса в результатах неминуемо приведет к увольнению 59-летнего шотландца в ближайшее время.
06.12.2022 12:00
Просмотров: 439
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
какой смысол платить за разрыв контракта? пусть дорабатывает, там снизу уже очередь на вылет.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий