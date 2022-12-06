Кейн рассказал о визите Бекхэма

Капитан сборной Англии Харри Кейн рассказал, что экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Дэвид Бекхэм посетил лагерь национальной команды в Катаре.

Как известно, Бекхэм, который в свое время сам носил капитанскую повязку в сборной Англии, является официальным лицом проходящего в Катаре Чемпионата Мира.



Пользуясь возможностью, Бекхэм навестил своих соотечественников, которые готовятся к субботнему противостоянию со сборной Франции в рамках 1/4 финала.



"Он побывал здесь на днях, и мы хорошо поговорили. Он был моим главным идолом, когда я рос. Он был одним из наших лучших капитанов, наверное".



"Я особо не задавал вопросов насчет матчей или его ощущений от них, я просто хотел узнать о его опыте, о его отношении к нашей команде и о том, что он видит в нашей команде. Он испытывает настоящий восторг насчет сборной. Он обожает смотреть наши матчи. Замечательно, что у нас есть поддержка со стороны бывших игроков. Они знают, что значит представлять свою страну. Все они являются частью команды", — цитирует Кейна Daily Mirror.