Кейн рассказал о визите Бекхэма

Харри Кейн со своей будущей женой и Дэвидом Бекхэмом Капитан сборной Англии Харри Кейн рассказал, что экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Дэвид Бекхэм посетил лагерь национальной команды в Катаре.

Как известно, Бекхэм, который в свое время сам носил капитанскую повязку в сборной Англии, является официальным лицом проходящего в Катаре Чемпионата Мира.

Пользуясь возможностью, Бекхэм навестил своих соотечественников, которые готовятся к субботнему противостоянию со сборной Франции в рамках 1/4 финала.

"Он побывал здесь на днях, и мы хорошо поговорили. Он был моим главным идолом, когда я рос. Он был одним из наших лучших капитанов, наверное".

"Я особо не задавал вопросов насчет матчей или его ощущений от них, я просто хотел узнать о его опыте, о его отношении к нашей команде и о том, что он видит в нашей команде. Он испытывает настоящий восторг насчет сборной. Он обожает смотреть наши матчи. Замечательно, что у нас есть поддержка со стороны бывших игроков. Они знают, что значит представлять свою страну. Все они являются частью команды", — цитирует Кейна Daily Mirror.


Метки Бекхэм, Кейн, сборная Англии, Тоттенхэм, ЧМ-2022

Автор mihajlo   

Дата 06.12.2022 11:00

Количество просмотров Просмотров: 706

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Последние комментарии:




  1. ruchinski 06.12.2022 12:44 # ruchinski
    по центру Накрот, слева янка, справа муфк94

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  2. shakur 06.12.2022 12:24 # shakur
    Не рекомендую гуглить жену Кейна.

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  3. alexomck 06.12.2022 11:40 # alexomck
    слева Грилиш?

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