Аспиликуэта подтвердил, что едва не перешел в "Барселону" летом

Капитан "Челси" Сесар Аспиликуэта рассказал, как владельцы лондонского клуба отговорили его от перехода в "Барселону" минувшим летом.

По словам Аспиликуэты, он был готов отправиться в "Барселону" свободным агентом, однако Тодд Бели и его партнеры показали, как сильно хотят сохранить Сесара на "Стэмфорд Бридж".



В итоге Аспиликуэта заключил с "Челси" новый контракт до 2024 года. 33-летний испанец верит, что "Барселона" с пониманием отнеслась к его решению.



"Я сыграл менее 30 матчей за "Челси" (в прошлом сезоне) и уже был свободным агентом. Такого никогда не случалось в моей жизни. Но затем пришли новые владельцы, и они показали свое желание сохранить меня".



"Лондон — мой дом, а мои дети говорят по-английски лучше, чем по-испански. Когда я принял это решение, то, думаю, Хави отнесся с пониманием. Если ситуация ясна, они входят в положение", — сообщил Аспиликуэта AS.