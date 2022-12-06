Агент: "У Гвардиола нет договоренности с каким-либо клубом"

Йошко Гвардиол Агент защитника "РБ Лейпциг" Йошко Гвардиола заявил, что у его клиента нет договоренности с кем-либо из клубов.

Уже заручившись услугами нападающего Кристофера Нкунку, "Челси", если верить слухам, надеется заполучить и его партнера по "РБ Лейпциг" в лице Гвардиола.

Также Йошко сватают в "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Барселону", однако 20-летний игрок сборной Хорватии не спешит выбирать себе новый клуб.

"Что касается возможного трансфера летом 2023, то мы не спешим, и я могу поведать, что у нас нет предварительной договоренности с каким-либо клубом".

"Бесспорно, многие топ-клубы осведомлены о нем, но у Йошко есть долгосрочный контракт в Лейпциге. Сегодня Йошко совершенно счастлив в Лейпциге. Он развивается удивительным образом, а РБ играет очень хорошо при Марко Розе", — сообщил агент Марьян Шишич Sky Sport Germany.

Немецкое издание добавляет, что в контракте Гвардиола нет пункта об отступных, вопреки слухам в прессе.


Метки Гвардиол, РБ Лейпциг

Автор mihajlo   

Дата 06.12.2022 09:00

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