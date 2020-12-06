"Юнайтед" вступил в переговоры с Зоммером
"Манчестер Юнайтед" установил контакт с голкипером менхенгладбахской "Боруссии" Яном Зоммером.
Зоммера связывали с переходом в "Юнайтед" еще минувшим летом, однако в конце концов "красные дьяволы" пригласили на роль запасного голкипера Мартина Дубравку из "Ньюкасла" на правах аренды.
При этом будущее первого номера "Юнайтед" Давида Де Хеа остается в повешенном состоянии — клуб даже не спешит пользоваться своей опцией по продлению истекающего в конце этого сезона контракта испанца.
Как утверждает Bild, "Юнайтед" не просто сохраняет интерес к Зоммеру, но и надеется заполучить 33-летнего игрока сборной Швейцарии в зимнее трансферное окно.
Контракт Зоммера с "Боруссией" тоже истекает в конце этого сезона, поэтому ожидается, что переговоры пройдут гладко, если Ян согласится покинуть Гладбах.
06.12.2022 08:00
Просмотров: 360
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Достойная замена де хея.
По мне так давно пора было в топ клуб ему идти, всегда нравился, тащит дай боже
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий