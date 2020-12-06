"Юнайтед" вступил в переговоры с Зоммером

Ян Зоммер "Манчестер Юнайтед" установил контакт с голкипером менхенгладбахской "Боруссии" Яном Зоммером.

Зоммера связывали с переходом в "Юнайтед" еще минувшим летом, однако в конце концов "красные дьяволы" пригласили на роль запасного голкипера Мартина Дубравку из "Ньюкасла" на правах аренды.

При этом будущее первого номера "Юнайтед" Давида Де Хеа остается в повешенном состоянии — клуб даже не спешит пользоваться своей опцией по продлению истекающего в конце этого сезона контракта испанца.

Как утверждает Bild, "Юнайтед" не просто сохраняет интерес к Зоммеру, но и надеется заполучить 33-летнего игрока сборной Швейцарии в зимнее трансферное окно.

Контракт Зоммера с "Боруссией" тоже истекает в конце этого сезона, поэтому ожидается, что переговоры пройдут гладко, если Ян согласится покинуть Гладбах.


Метки Боруссия, Зоммер, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 06.12.2022 08:00

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  1. abse 06.12.2022 08:37 # abse
    Достойная замена де хея.
    По мне так давно пора было в топ клуб ему идти, всегда нравился, тащит дай боже

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