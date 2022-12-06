"Юнайтед" больше не претендует на Беллингема

"Манчестер Юнайтед" выбыл из числа претендентов на полузащитника дортмундской "Боруссии" Джуда Беллингема.

В данный момент нет никаких сомнений, что Беллингем покинет Дортмунд в 2023 году. Вопрос лишь в том, куда отправится 19-летний игрок сборной Англии.



Как сообщает Sky Sports, "Боруссия" довольна тем, как Беллингем проявляет себя на Чемпионате Мира в Катаре, ведь это позволит клубу Бундеслиги заработать на Джуд большее.



"Боруссия" планирует попрощаться с Беллингемом не в январе, но следующим летом, ожидая выручить за Джуда 100-150 миллионов евро (86-129 млн. фунтов).



И хотя "Юнайтед" мог бы выложить такую сумму, у "красных дьяволов" нет реальных шансов заполучить Беллингема, главными претендентами на которого сейчас являются "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Реал".



При этом "Ливерпуль" рассматривает Джуда в качестве своей цели номер один — главный тренер "красных" Юрген Клопп лично настаивает на приобретении экс-игрока "Бирмингема".